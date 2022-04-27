Произведенных в России ветпрепаратов хватит всем домашним животным

Минсельхоз заявил, что из‑за прекращения зарубежных поставок дефицита не возникнет

Ветеринарные врачи говорят, что могут остаться без ряда препаратов, необходимых для оказания экстренной, плановой и профилактической помощи животным, однако в Министерстве сельского хозяйства РФ специалистов поспешили успокоить.

«В прошлом году в нашей стране было произведено 14 миллиардов доз вакцин от болезней животных и 170 миллионов единиц фармацевтических ветеринарных продуктов. Этого объема хватит, чтобы вылечить всех кошек и собак в стране», — сообщают в ведомстве.

Руководитель фонда «Спаси меня», известный ветеринар Карен Даллакян подтверждает, что импортные товары на исходе, но отечественные аналоги всегда имеются.

«Ветеринарам не хватает антибиотиков, противопаразитарных и нестероидных противовоспалительных препаратов. Но в этой истории нет никакого криминала, так как практически у всех импортных препаратов есть отечественные аналоги. Однако наши ветеринары не торопятся их использовать, так как привыкли работать с импортными средствами», — рассуждает зоозащитник.

Чтобы покрыть возросшие потребности, Минсельхоз России в тандеме с подведомственными биофабриками начал активную работу по наращиванию объемов производства. Также для поиска российских ветеринарных средств, зарегистрированных Россельхознадзором, специалисты внедрили государственную информационную систему «Ирена».

«В нашей стране существуют аналоги всех востребованных на рынке зарубежных препаратов, в том числе вакцин и средств диагностики для животных, а также собственные уникальные разработки. В целом ассортиментный ряд насчитывает более 1200 наименований. Только за последние годы было зарегистрировано 117 отечественных ветеринарных средств», — комментирует заместитель министра сельского хозяйства РФ Максим Увайдов.





Если частные клиники успели встревожиться, государственные учреждения сохраняют спокойствие благодаря заключенным ранее договорам.

«В рамках контрактов к нам приходят необходимые зарубежные и отечественные препараты и вакцины. Знаю, что и у коллег из других регионов такая же ситуация. Да, из-за новых логистических путей медикаменты доставляются дольше, но у нас сформирован достаточный запас, поэтому ожидание не влияет на работу ветстанции», — говорит главный врач ОГБУ «Челябинская ветстанция» Иван Полосков.

То, что может стать реальной проблемой, — так это уход с рынка зарубежной анестезии. «Черные рынки», конечно, готовы предоставить необходимый наркоз, но цена на него неоправданно завышена. Однако и с этой неприятностью, кажется, знают, как справиться. Глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов предлагает использовать для лечения животных человеческие лекарства.

«В ветеринарном сообществе еще с 1993 года существовала проблема с нехваткой или дороговизной ветпрепаратов. Уверен, что подготовленный мною законопроект обязательно будет принят, потому как находится в числе приоритетных. Помимо расширения возможностей для лечения животных, это и антикризисная мера», — поясняет депутат Госдумы.

В первом чтении Госдумой уже приняты соответствующие поправки, так что можно ожидать, что ресурсов для спасения животных станет существенно больше. Только сравните: реестр лекарственных средств для ветеринарного применения содержит всего около двух тысяч позиций, а перечень для медицинского использования — порядка 20 тысяч наименований.