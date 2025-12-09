Произведения Чайковского и Вивальди заменят звонки в школах Челябинска в декабре

Узнаваемые мелодии подарят школьникам новогоднее настроение

В декабре в школах Челябинска и области вместо привычных звонков зазвучат отрывки произведений Петра Чайковского, Николая Римского-Корсакова и Антонио Вивальди. Легко узнаваемые мелодии не только подарят ребятам новогоднее настроение, но и познакомят их с культурным наследием России и всего мира, сообщили в пресс-службе регионального Минобра.

В подборке — «Вальс» из оперы «Евгений Онегин», «Вальс цветов» из балета «Щелкунчик» и «Святки» из фортепианного цикла «Времена года» Чайковского, «Пляска скоморохов» из оперы «Снегурочка» Римского-Корсакова и «Зима» из цикла «Времена года» Вивальди.

Мелодии вместо звонков звучат в школах в рамках одноименного всероссийского проекта, который реализуется второй год подряд. Музыкальную подборку школы получают ежемесячно.

Напомним, мелодии звучат в школах, в которых есть для этого технические возможности.