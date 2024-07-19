Прогулочная зона вдоль озера Смолино составит более трех километров

Строители начали укладывать плитку на новых дорожках на берегу

В Ленинском районе Челябинска продолжается строительство новой набережной вдоль берега Смолино на улице Новороссийской. Строители уже начали укладывать тротуарную плитку на прогулочных дорожках в районе улицы Гагарина, сообщает пресс-служба мэрии.

Два участка набережной были облагорожены в предыдущие годы. Это участок у мужского монастыря и ЖК «Смолинский», а также зона у ДК ЧТПЗ. Сейчас строители занимаются благоустройством большой территории между ними.

«Выполнены работы по укреплению берега. Со стороны озера набережная красиво выложена крупными камнями. Началась укладка плитки на прогулочных дорожках», — говорят в мэрии.

Уже в этом году на берегу будет обустроена сеть прогулочных дорожек и появится большая детская площадка. Общая длина прогулочной зоны, включая сданные раньше участки, составит более трех километров.

Проект реализуется на средства частного инвестора, бывшего владельца ЧТПЗ Андрея Комарова при поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера.