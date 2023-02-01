Прогулка по Варне: работа, комфорт и автограф Гагарина. Часть 2

Первое областное информагентство продолжает рассказывать, почему из Варненского района не уезжают люди

На фоне многих сельскохозяйственных территорий Варненский район выглядит как элитная новостройка рядом с хрущевкой. Здесь дети учатся в уникальной для России гимназии, а в краеведческом музее бивень мамонта соседствует с автографом Юрия Гагарина. Глава муниципалитета Константин Моисеев устроил для корреспондентов Первого областного информагентства экскурсию по райцентру и показал местные достопримечательности.



Первую часть материала читайте здесь.

От нас не убегают

Для многих сельских муниципалитетов больной вопрос — отток населения. Молодежь из деревни стремится в город, выпускники, окончив школу, разлетаются по столичным университетам. Константин Моисеев подтверждает: для Варненского района проблема тоже была актуальна. До 2008 года население района успело сократиться с 33 до 25 тысяч человек.

Потом администрация подписала соглашение о социальном партнерстве с Михеевским ГОКом. С тех пор оттока нет.

«Крупный работодатель — это фундамент для удерживания людей. Несколько тысяч рабочих мест на самом ГОКе и в компаниях-подрядчиках — у строителей, общепита, аутсорсинга… У нас 37 населенных пунктов, и везде есть люди, работающие на ГОКе. Варненцы перестали ездить на вахту на севера, им проще работать вахтовым методом на комбинате. Вдобавок зарплата работников низового звена — порядка 60 тысяч рублей! Эти деньги остаются в районе. А отсюда следует, что люди начали строить. Мы лидеры по вводу жилья в области — рост в 270 процентов! Конечно, строительство в основном в частном секторе. Но вот ввели в эксплуатацию два многоквартирных дома, впервые за много лет. Это жилье предназначено в основном для врачей и педагогов: отработав 10 лет, они получат право приватизировать его», — объясняет глава.

Скульптуру поставили в школьном дворе. Просто потому что красиво

Кроме работы людям нужен комфорт. Константин Моисеев перечисляет: газификация (только в 2022 году проложили по поручению Текслера газопровод к селу Саламат), «Чистая вода» (закончен ремонт третьей очереди системы водоснабжения в самой Варне), образование.

О местной гимназии имени Карла Орфа, использующей уникальную для России «музыкальную» методику преподавания, мы рассказывали.

В развлекательном комплексе райцентра фильмы выходят в прокат день в день с Челябинском. В больнице — единственный в округе компьютерный томограф, здорово выручивший и Варненский, и соседние районы во время ковидной пандемии. Не будь прибора — больным пришлось бы ездить в равноудаленные от района Челябинск или Магнитогорск.

Как Гагарин Варне бассейн подарил

В новогоднем городке в недавно благоустроенном сквере в центре Варны ледяные скульптуры чередуются с новенькими качелями.

Проверено главой. Прыгучесть положительная

Тут даже батут есть — и вполне работоспособный, как демонстрирует Константин Моисеев. А рядом игровая площадка, оформленная в виде космического корабля.

Как выясняется, связь Варны с космосом зафиксирована в исторических документах.

«Первым человеком, который встретил вернувшегося из космоса Юрия Гагарина, был наш земляк Виктор Артемьев. Сегодня он подполковник милиции в отставке, всю жизнь проработал в правоохранительных органах. Все еще бодрячком: Виктору Ивановичу 82 года, а он две недели назад занял первое место в соревнованиях по плаванию среди ветеранов. А тогда Артемьев проходил срочную службу. Первый космонавт приземлился не в том районе, где его ожидали. Виктор Иванович первый добежал до капсулы. И первая фотография Юрия Алексеевича, которая потом облетела весь мир, — селфи, говоря современным языком, — это именно снимок с нашим земляком. А еще Артемьев уговорил Гагарина поставить автограф на комсомольском билете. Виктор Иванович, конечно, видел космонавта от силы секунд тридцать. Но рассказывает сейчас об этом по два часа! Гагарин оставил Артемьеву автограф на комсомольском билете, сейчас он хранится в нашем музее», — рассказывает глава района.

На документах писать нельзя, но если ты Гагарин — то можно!

Истории с Гагариным район обязан не только экспонатом в музее: несколько лет назад о встрече варненского ветерана с Гагариным узнали в руководстве Михеевского ГОКа. Предложили ветерану помочь с бытовыми условиями. Виктор Артемьев для себя попросил новый кухонный стол со стульями. А для малой родины — тот самый бассейн, о котором мы рассказывали в первой части материала.



Тот самый бассейн

Первыми жителями Варны были казаки, исповедовавшие ислам. Живите теперь с этим

Чувствуется, что об истории Варны Константин Моисеев тоже может говорить часами — как ветеран Артемьев о встрече с Гагариным. Во время ремонта дороги здесь в 2000-х годах выкопали бивень мамонта — тогда варненским дорожникам завидовали коллеги со всей области. А во время археологических изысканий на Змеиной горе, самой высокой точке райцентра, обнаружили следы древнего поселения, ничуть не хуже Аркаима. Сейчас на Змеиной горе — церковь, а в краеведческом музее — каменная баба, возрастом не уступающая египетскому сфинксу. А первые казаки —основатели Варны, кстати, не возносили молитвы Христу: многие из них были мусульманами!

Никто не забыт, и это не шутка

Отдельный предмет гордости варненцев — полностью обновленный мемориал павшим в боях за родину землякам. На плитах — имена всех погибших в Великую Отечественную войну, рядом боевая техника. Два постоянно действующих экрана рассказывают о героях.

«Музей будем строить новый. В прошлом году на подготовку проектно-сметной документации губернатор выделил 5 миллионов рублей. Сегодня проект в стадии завершения, в течение двух-трех недель отдадим на госэкспертизу. Это будет совершенно новый комплекс. С местом пришлось, правда, порешать: там, где хотели ставить изначально, оказалась зона затопления. Но уже нашли другой участок. Музей будет еще одной точкой притяжения для людей. И вот тогда от нас просто не захотят уезжать», — уверяет Константин Моисеев.