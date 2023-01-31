Прогулка по Варне: работа, комфорт и автограф Гагарина. Часть 1

Первое областное информагентство выяснило, почему здесь остаются люди

На фоне многих сельскохозяйственных территорий Варненский район выглядит как элитная новостройка рядом с хрущевкой. Здесь отсутствует отток населения, дети учатся в уникальной для России гимназии, а в краеведческом музее бивень мамонта соседствует с автографом Юрия Гагарина. И это при том, что главная дорога райцентра проходит по... переулку. Глава муниципалитета Константин Моисеев устроил для корреспондентов Первого областного информагентства экскурсию по райцентру и показал местные достопримечательности. Спойлер: мы задумались о переезде.

Переулок стратегического значения

Корреспондент Первого областного информагентства впервые побывал в Варне больше двадцати лет назад. Тогда запомнился асфальт симпатичного зеленоватого оттенка. Местные дорожники с гордостью объясняли это большим содержанием меди в сырье для дорожного покрытия. Но Константин Моисеев, выслушав воспоминание, поправляет: асфальт сейчас в районе белый, из-за используемого известкового щебня. И вообще, варненский щебень — не просто бросовые куски камня, он поставляется в другие территории для дорожного строительства, используется в рудном деле. А секрет хороших дорог прост: надо их делать как следует.

«А дороги надо просто делать как следует!» — Константин Моисеев

«Нам в этом году очень повезло с финансированием, беспрецедентные суммы выделены району на ремонт и строительство — порядка 350 миллионов рублей. Если уж заговорили о дорогах, то мы полностью отремонтировали в Варне переулок Пионерский. Это главная дорога в селе, от въезда со стороны Челябинска — и насквозь через весь райцентр до моста через реку Нижний Тогузак, большинство улиц на него замыкаются. Потратили больше 26 миллионов рублей», — рассказывает глава.

Переулок или проспект?

На вопрос, почему главная дорога райцентра — всего лишь переулок, а не, скажем, проспект, Константин Моисеев, улыбаясь, отвечает: «А хорошая идея!» И записывает себе: Пионерский проспект. Ой, кажется, мы спровоцировали переименование улицы...

Мост через Тогузак, в который упирается переулок-проспект, — тоже новенький. Прежний получил серьезные повреждения во время памятного наводнения летом 2013 года. Обследование показало: ни капремонт, ни реконструкция тут уже не помогут, мост надо отстраивать заново.

А без этого моста — добро пожаловать в объезд километров на 20!

«В 2019 году, во время первого визита в Варну, губернатор Алексей Текслер поручил привести мост в порядок. Прошлым летом, наконец, мы завершили работы по строительству нового моста. На это ушло около 90 миллионов из нашего и областного бюджетов», — показывает на мост глава района.

Есть бассейн, но ФОКа нет

На одной из улиц Варны соседствуют предмет гордости местных жителей и головная боль районных властей.

Гордость — прекрасно оборудованный новенький бассейн, построенный руководством крупнейшего предприятия района, Михеевского ГОКа.

Боль — скелет будущего физкультурно-оздоровительного комплекса, сроки сдачи которого были сорваны уже дважды.

В бассейне как раз проходят занятия для пенсионеров. Стоимость посещения учреждения для пожилых людей — нереальные для Челябинска 50 рублей. Для прочих — сотня. В выходные здесь даже бывает очередь, делится тренер.

Но насколько уютно в этом здании — подарке райцентру, настолько уныло выглядит стройплощадка по соседству.

«Средства на ФОК были выделены своевременно. Но компания из Владимира, выигравшая конкурс на строительство, дважды срывала сроки. Последней датой было 31 декабря 2022 года. Они и близко не уложились, а степень готовности объекта — всего около 40 процентов. Контракт с ними расторгли, на днях объявим новый аукцион», — объясняет Константин Моисеев.

40 процентов готовности на последний, дважды отложенный, срок сдачи объекта — это примерно равноценно выражению «вообще ничего не делали». Глава района разводит руками: как-то так и есть.

В Варне надеются, что недобросовестных застройщиков дорога к ним больше не приведет

«До конторы-подрядчика невозможно было ни дозвониться, ни связаться как-то еще. Они все время находили какие-то с их точки зрения объективные объяснения затягиванию сроков: то их на заводе подвели со стройматериалами, то одно, то другое. А расторжение договора — дело небыстрое. Но вот справились, сейчас обратились в ФАС, чтобы признать этого подрядчика недобросовестным поставщиком услуг. Надеюсь, на новый конкурс заявятся местные. У нас очень хорошие строители, и как раз с опытом работы по возведению спортивных объектов: они уже сдавали ФОКи в других муниципалитетах, делали стадионы в Пласте, в Чесменском районе. Но, увы, владимирцы в прошлый раз предложили работать за меньшие деньги, а закон есть закон», — сокрушается Константин Юрьевич.

Окончание читайте в следующем материале. Расскажем, как Юрий Гагарин помог Варне с бассейном, зачем глава района встал на батут и почему все-таки отсюда не уезжают в крупные города.