Программы «ОТВ» попали в новогодний топ по числу просмотров среди южноуральцев

Только домашние игры «Трактора» посмотрели полмиллиона челябинцев

Новогодний контент телеканала «ОТВ» попал в число топовых телепередач, которые челябинцы смотрели по телевизору в январские праздники. К такому выводу подводят данные одного из основных игроков на российском рынке телеизмерений — компании «Медиа Хилс».

Десятка самых популярных программ, по данным «Медиа Хилс», выглядит так.

На первом месте — концерт «Хорошие пенсии», продолжающий традицию новогодних огоньков. Его посмотрели более 135 тысяч челябинских телерителей.

На втором месте — программа про автомобили «Гид For Speed» — более 115 тысяч.

На третьем — проект о пластической хирургии «Хочу к Пухову!», он собрал более 100 тысяч просмотров.

Четвертое место досталось программе о путешествиях «Дикий Урал» — более 66 тысяч просмотров.

Пятое место у передачи «Итоги. Время новостей». Даже в праздники жители области не потеряли интерес к текущей новостной повестке, новости посомтрели больше 51 тысячи южноуральцев.

Далее идут «Зеленая передача» (больше 43 тыс. просмотров), «Золотая гора» (более 38 тыс.), новый проект канала «О людях» (более 36 тыс.), «Дипломатическая миссия» (более 29 тыс.) и «ЭкоЛогика» (более 22 тыс.).

Вне конкуренции оказались трансляции домашних матчей хоккейной команды «Трактор», их посмотрели полмиллиона челябинцев.

«Во время январских праздников мы старались пускать в эфир лучшие передачи и выпуски, которые были на телеканале в течение года. Высокие цифры просмотра доказывают, что мы делаем хороший контент, иначе люди бы нас не смотрели. А тот факт, что в топ-10 вошли разноплановые передачи, демонстрирует, что у нас есть продукт для разной аудитории. Люди с разными интересами и запросами могут найти интересные им передачи на „ОТВ“», — прокомментировала результаты телеизмерений программный директор телеканала «ОТВ» Марина Тимофеева.