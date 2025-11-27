Программу «Земский тренер» в Челябинской области продлили до 2028 года

Депутаты поддержали инициативу губернатора Алексея Текслера

Программа «Земский тренер», предоставляющая тренерам-преподавателям единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей за трудоустройство в малых городах и сельской местности с условием обязательной отработки не менее пяти лет, будет действовать в Челябинской области до конца 2028 года. Соответствующий законопроект был принят депутатами Законодательного собрания в трех чтениях.



Как сообщил министр спорта Челябинской области Владимир Иванов, на реализацию программы в областном бюджете ежегодно предусматривается 12 миллионов рублей.

«Предлагаю продлить действие закона о единовременной выплате тренерам-преподавателям до 31 декабря 2028 года. В настоящее время указанный закон действует по 31 декабря 2027 года», — отметил министр.



За четыре года действия программы в регионе уже трудоустроились 55 высококвалифицированных специалистов в учреждениях физической культуры и спорта малых городов и сел. Среди участников проекта — как местные специалисты, так и тренеры, переехавшие из Челябинска, Магнитогорска и других регионов России.

Важным изменением программы в 2024 году стало расширение условий: теперь выплату могут получить молодые специалисты, которые вернулись в свой родной населенный пункт в течение двух лет после получения диплома.



«Проект закона внесен губернатором Челябинской области, прошел правовую и юридические экспертизы, рассмотрен и одобрен комитетом по социальной политике», — сообщила председатель комитета Законодательного собрания по социальной политике Наталья Лощинина.

Программа «Земский тренер» стала частью комплекса «земских» проектов региона, направленных на привлечение и закрепление квалифицированных кадров в сельской местности. Условия программы предусматривают, что тренер должен отработать в выбранном населенном пункте не менее 5 лет.