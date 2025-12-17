Программу «Земский фельдшер» продлили в Челябинской области до конца 2028 года

Ее участники могут получить единовременную выплату в размере миллиона рублей

Депутаты комитета Заксобрания Челябинской области по социальной политике поддержали продление действия закона о единовременной выплате медикам до 31 декабря 2028 года. Это значит, что молодые специалисты, отправившиеся на работу в малые населенные пункты, смогут получить до миллиона рублей. Подробнее рассказали в пресс-службе областного парламента.

Речь идет о программе «Земский фельдшер». Право на единовременную выплату в размере 500 тысяч рублей имеют выпускники медицинских колледжей, получившие образование в этом году по специальностям «фельдшер», «акушерка», «медицинская сестра», «заведующий фельдшерско-акушерским пунктом» и устроившиеся работать в государственные медорганизации, расположенные в селах, поселках городского типа и городах с населением до 50 тысяч человек.

При условии, что вакантная должность в таком населенном пункте оставалась открытой более трех лет, медработник получит миллион рублей.

«Единовременную выплату также смогут получить медицинские работники, вернувшиеся после военной службы и получившие среднее медицинское образование в год начала прохождения военной службы по призыву, а также впервые принятые на перечисленные должности в течение шести месяцев со дня окончания прохождения военной службы по призыву», — уточнили в региональном Заксобрании.

Программа «Земский фельдшер» — хороший стимул для молодых специалистов и важный инструмент для оказания качественной медицинской помощи жителям небольших населенных пунктов.

Кроме того, в Челябинской области продолжается модернизация первичного звена здравоохранения. В Сосновском округе, например, завершено строительство пяти ФАПов благодаря поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера.