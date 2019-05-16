/ Программу профилактики падений пожилых людей разработали в России

Именно падения — главная причина смертности и инвалидизации.

В России разработали программу профилактики падений людей старшего возраста. Финальное экспертное обсуждение пройдет на III Всероссийском конгрессе по геронтологии и гериатрии, который состоится 16 мая в Москве. Об этом «Известиям» рассказали в Минздраве.



Уже в этом году программу запустят в семи пилотных регионах — Волгоградской, Воронежской, Самарской, Калужской и Белгородской областях, а также в Пермском крае и в Башкирии.

Почти половина травм, полученных в результате падения, приводит к потере качества жизни, самостоятельности. Среди долгожителей падение — одна из лидирующих причин смертности и инвалидизации. Но надо понимать, что это — не случайность и не неизбежность. Они предотвратимы. — заявила «Известиям» главный гериатр Минздрава Ольга Ткачева.

Отмечается, что в странах с развитой гериатрической службой давно действуют планы профилактики падения пожилых людей. Однако замдиректора по научной работе Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России Юлия Котовская считает, что профилактикой падений следует заниматься смолоду, потому что именно хорошее физическое состояние является залогом снижения риска в старости. По ее словам, следует уделять внимание упражнениям на выносливость и баланс.