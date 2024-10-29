Программу маткапитала в России продлят до 2031 года

Из федерального бюджета в течение четырех лет планируется выделить 2,7 триллиона рублей

По поручению президента России Минтруд подготовил законопроект о продлении программы материнского капитала до 31 декабря 2030 года. Соответствующий документ вынесен на общественное обсуждение, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Программа материнского капитала, направленная на поддержку семей и стимулирование рождаемости в России, сейчас действует до 2026 года. Продление программы до 2030 года поможет продолжить поддержку семей при рождении первого, второго и последующих детей. По поручению президента был разработан соответствующий законопроект», — пояснил глава Минтруда России Антон Котяков.

На продление программы с 2027‑го по 2030 год планируется дополнительно выделить из средств федерального бюджета 2,7 триллиона рублей, что позволит обеспечить маткапиталом 3,2 миллиона семей.

Напомним, маткапитал — мера поддержки, предусмотренная нацпроектом «Демография». Средства сертификата можно направить на улучшение жилищных условий, оплату образования, товары и услуги для детей с инвалидностью, пенсионные накопления матери. Всего с начала реализации программы выдано 14,3 миллиона сертификатов на материнский капитал.

Материнский капитал предоставляется на вторых (или последующих) детей с 2007 года. С 2020 года материнский капитал распространен на первенцев и предоставляется проактивно, по факту рождения ребенка.

Размер материнского капитала составляет 630,4 тысячи рублей на первого ребенка и 833 тысячи рублей — на второго. Родителям, уже получившим выплату при рождении первого ребенка, при рождении второго ребенка положена доплата в размере 202,6 тысячи рублей. Размер материнского капитала индексируется ежегодно, с 1 февраля, по уровню фактической инфляции.