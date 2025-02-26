Программу маткапитала в России продлили до 2030 года

Закон одобрил Совет Федерации

Совет Федерации одобрил закон о продлении программы материнского (семейного) капитала до 2030 года включительно, сообщает телеграм-канал Совета Федерации.

Программа действует в России с 2007 года. Раньше маткапитал выдавали за второго ребенка в семье, а с 2020 года он выдается даже за первенца.

«Программа доказала свою эффективность и востребованность. Она стала одной из ключевых мер государственной поддержки семей с детьми. Всего с начала ее действия выдано более четырнадцати миллионов сертификатов. Главное, что программа постоянно модернизируется — расширяются возможности использования сертификата. Однако самым популярным направлением по использованию средств маткапитала остается улучшение жилищных условий», — говорит председатель Комитета СФ по социальной политике Елена Перминова.

С 1 февраля 2025 года сумма материнского капитала на первого ребенка составляет 690 266,95 рубля, а на второго малыша — 221 895,14 рубля.

Если семья ранее не получила сертификат на первого ребенка, то при рождении второго размер капитала составляет 912 162,09 рубля.

Средства маткапитала можно потратить:

— на ежемесячную денежную выплату;

— на улучшение жилищных условий;

— на образование детей;

— на накопительную пенсию;

— на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей с инвалидностью.

Между тем с 2024 года остатки маткапитала разрешили тратить на нужды семьи. Причем любые, а не целевые. Родители могут подать заявление в СФР и получить деньги в виде единовременной выплаты. Но при условии, что от маткапитала осталось не более 10 тысяч рублей.