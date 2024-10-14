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Профессиональные навыки разработки и использования технологий искусственного интеллекта (ИИ) помогают на старте работы в различных сферах IT. Получить эти умения можно в ЮУрГУ, обучаясь на программе Института естественных и точных наук «Прикладная математика и искусственный интеллект» (направление бакалавриата 01.03.02 Прикладная математика и информатика).
Институт естественных и точных наук ЮУрГУ готовит специалистов к работе на любом этапе решения прикладной задачи с использованием искусственного интеллекта: от создания математической модели до разработки программного обеспечения.
«На кафедре усилиями наших преподавателей собрана квинтэссенция знаний и опыта, которые востребованы на практике», — говорит старший разработчик в области информационной безопасности в компании Netwrix Евгений Карташов.
Студенты изучают ключевые технологии искусственного интеллекта, их математические основы и современные программные решения: большие данные, компьютерное зрение, поисковые системы, робототехнику, антивирусные системы. Также в ЮУрГУ можно освоить полный цикл разработки программных систем с машинным обучением: от этапа сбора и предварительной обработки данных до разработки и внедрения программного обеспечения.
«Очень запомнилось теплое отношение со стороны преподавателей, кафедры и старших товарищей. Активное участие в олимпиадах и сборах стало моей второй студенческой жизнью, которая шла параллельно с учебой, и позволило увидеть всю страну», — говорит специалист по техническому обеспечению надежности сайтов в компании Google Марина Василенко.
Чем будут заниматься выпускники?
— Разработкой и внедрением программного обеспечения;
— проектированием и разработкой систем анализа больших данных;
— сбором, анализом и подготовкой данных для систем искусственного интеллекта и машинного обучения;
— созданием и поддержкой систем искусственного интеллекта на основе нейросетевых моделей и методов;
— разработкой интеллектуальных систем принятия решений.
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