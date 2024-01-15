27 педагогов получат по одному миллиону рублей в Челябинской области

Регион объявил о старте программы «Земский учитель — 2024»

Минобр Челябинской области заявил о старте программы «Земский учитель — 2024». Все желающие переехать на село и в малые города педагоги могу подать заявку на конкурс. Победители конкурса получат рабочее место и по одному миллиону рублей подъемных, сообщает пресс-служба ведомства.

Сегодня в банке вакансий программы «Земский учитель» размещены 27 вакансий для педагогов: требуются 13 учителей математики, 8 учителей русского языка и литературы, 4 учителя английского языка и по одному учителю информатики и географии.

Для участия в программе учитель должен зарегистрироваться на официальном интернет-портале программы, а потом направить заявку и копии документов региональному оператору программы в Челябинской области — в ГБУ ДПО «Челябинский институт развития образования». Заявку можно доставить лично или направить по почте.

В этом году заявку можно подать до 15 апреля. Единовременную компенсационную выплату в размере одного миллиона рублей по итогам конкурса получат 27 педагогов.

В 2023 году, который был объявлен в России Годом педагога и наставника, по программе «Земский учитель» в Челябинской области приняты на работу больше 70 учителей.

Ранее президент страны Владимир Путин заявил, что программа «Земский учитель», которая должны была завершиться в 2024 году, будет продолжена до 2030 года.

Также Путин поручил включить в программу закрытый город Снежинск. Программа действует в городах и селах с населением до 50 тысяч человек, в Снежинске население чуть больше, поэтому ранее программу там не запускали.

