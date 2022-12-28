Программа расширенного скрининга новорожденных заработает в Челябинской области в 2023 году

Порядок проведения обследования в регионе уже отработан

С 2023 года в Челябинской области заработает программа обеспечения расширенного неонатального скрининга новорожденных. Тестировать малышей на наличие наследственных болезней будут не по пяти группам, как сейчас, а по 36. Новую программу скрининга вводит правительство РФ, передает пресс-служба министерства здравоохранения Челябинской области.

«Тестирование малышей на наличие наследственных болезней расширится до 36 групп заболеваний вместо стандартных пяти. В новый скрининг будут включены наследственные болезни обмена, первичные иммунодефицитные состояния и спинально-мышечная атрофия», — рассказали в ведомстве.

В Челябинской области порядок проведения расширенного неонатального скрининга уже отработан. На данный момент в рамках реализации федеральной программы организуют межрегиональные центры и закупают в них специальное оборудование.

Сейчас сделать скрининг новорожденного южноуральцы могут в клинико-диагностическом центре охраны матери и ребенка в Екатеринбурге.

Подробнее о программе читайте тут.