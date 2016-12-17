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12 тысяч южноуральцев переселят из ветхоаварийного жилья в 2017 году

12 тысяч южноуральцев переселят из ветхоаварийного жилья в 2017 году
Борис Дубровский , жители , переселение , ветхоаварийное жилье
15.12.2016 18:41:51

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Время новостей от 21.12.2016

21 Декабря 2016, 18:30

На реализацию проекта выделено больше 6 миллиардов рублей.

Борис Дубровский заслушал доклад о реализации программы переселения южноуральцев из ветхоаварийного жилья. В совещании принимали участие руководители главы муниципалитетов. За 2016 год введено в эксплуатацию 52 многоквартирных дома, новоселье отпраздновали больше 8 тысяч жителей.

В Челябинской области продолжается выделение нового жилья взамен ветхоаварийного для жителей муниципалитетов Челябинской области. Борис Дубровский выслушал отчет министра строительства о ходе переселения. Виктор Тупикин сообщил, что на 14 декабря 2016 года в рамках программных мероприятий запущено 52 дома общей площадью почти площадью 158 тысяч квадратных метров. Новое жилье получили 8 тысяч человек.

— Времени остается мало, надо завершать все работы по реализации программы, в том числе и по сносу аварийного жилья, из которого уже переселили жильцов. Наш опыт по комплексному переселению отметили на федеральном уровне, я считаю, что это положительная оценка регионального проекта и проводимых работ, поэтому итог всех усилий должен быть положительным и завершиться в срок, — отметил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

План по переселению жителей из ветхоаварийных домов на 2017 год уже утвержден. В соответствии с программой «Переселение в 2013–2017 годах граждан из аварийного жилищного фонда в городах и районах Челябинской области» запланировано выделение нового жилья для 12 тысяч человек. Всего на реализацию этого проекта предусмотрено 6,2 миллиарда рублей, в том числе средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

— За период реализации региональной программы в срок до первого сентября 2017 года запланировано расселить аварийный фонд в объеме 192,2 тысяч квадратных метров, это более 12 тысяч человек, — доложил министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Виктор Тупикин.

Отметим, что, по состоянию на 14 декабря 2016 года, расселено 1164 аварийных многоквартирных дома, из которых снесено 908 зданий.

Фото: hornews.com

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