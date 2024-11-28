Программа ОТВ попала в тройку лучших премии «ТЭФИ‑Капитал»

Выпуск «О людях» вышел в финал всероссийского конкурса телевидения

История шеф-повара Дмитрия Модестова, рассказанная в программе «О людях» Областного телевидения, заняла третье место в номинации «Интервьюер». Дмитрий Модестов 10 лет прожил в Испании, открыл там бар и получил рекомендацию «Мишлен», но вернулся на родину — в Челябинск.

Церемония награждения победителей прошла в Уфе в рамках ХХ Форума межрегионального сотрудничества Россия — Казахстан.

«Это большая награда для всей нашей команды, всех, кто трудился над программой», — говорит редактор Яна Тормина.

Всероссийская телевизионная премия «ТЭФИ-Капитал» вручается за освещение тем предпринимательства и социально-ответственного бизнеса.