Программа «Наше утро» на ОТВ уже 9 лет дарит южноуральцам хороший настрой на день

Ежедневная аудитория программы превышает миллион человек

Более 2 тысяч утренних эфиров и более миллиона телезрителей ежедневно — программа «Наше утро» на телеканале ОТВ уже девять лет подбадривает и настраивает на предстоящий день жителей Челябинской области.

Как рассказала ответственный редактор отдела спецпроектов медиахолдинга «Первый областной» Елена Чаплыгина, идея встречать утро вместе со зрителями телеканала возникла в 2015 году. Вдохновитель проекта Павел Михайлов к тому времени уже имел опыт утренних трансляций на телеканале «Восточный экспресс», знал, что нужно зрителю и как реализовывать такой проект.

«В первые годы программа выходила в эфир в записи, длилась всего один час, и зрители узнавали важные новости наступающего дня. Тогда в редакции программы работало всего три человека. Сегодня, спустя девять лет, ежедневный эфир по будням создают более 20 человек: редакторов, корреспондентов, продюсеров, режиссеров, звукорежиссеров, монтажеров, операторов и, конечно, ведущих», — говорит Елена Чаплыгина.

Каждый будний день программа выходит в прямом эфире, и зрители могут видеть результат труда этого большого коллектива начиная с 7 утра. Но работа над программой начинается за несколько часов до этого.

«Сбор утренней бригады стартует в 4:30 утра. Дежурный водитель ездит по еще спящему городу и забирает из дома визажиста, ведущих, режиссеров и оператора. С 6 утра в аппаратной прямого эфира уже идет подготовка, настройка, верстка. Но когда в 6:59 раздается голос режиссера: „Внимание! 60 секунд до эфира…“ — ведущие в студии уже полностью готовы. Никто из зрителей не должен догадаться, что они, может быть, не выспались, что у них болит голова, а дома накопились обычные проблемы. В ближайшие два с половиной часа их задача — подбодрить проснувшихся южноуральцев, дать полезную информацию и настроить их на хороший рабочий день», — рассказывает редактор спецпроектов.

О чем рассказывает программа «Наше утро» и с кем знакомит жителей Челябинской области — смотрите каждый будний день с 7:00 до 9:30 в прямом эфире телеканала ОТВ.