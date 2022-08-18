Программа льготной сельской ипотеки для россиян стала бессрочной

До этого взять кредит можно было только до 31 декабря 2022 года

Программа льготной ипотеки на покупку дома в селе стала бессрочной. Кредит в рамках «Сельской ипотеки» можно взять на покупку земельного участка и строительство на нём жилья или на приобретение готового частного дома. Постановление о продлении программы подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.



Программа «Сельская ипотека» заработала с 2020 года. С момента старта программы уже выдано более 97 тысяч кредитов на сумму более 180 миллиардов рублей.

Изначально программа должна была работать до 31 декабря 2022 года. Отмена ограничения позволит получить ипотечные кредиты по льготной ставке до 3% годовых на 25 лет и в последующие годы.