Программа «Герои Южного Урала» вызвала большой интерес у казаков

Первый этап отбора на обучение завершился



В Челябинской области наблюдается высокий интерес среди казаков к участию в программе поддержки ветеранов специальной военной операции «Герои Южного Урала». Как стало известно корреспонденту ИА «Первое областное», значительное количество представителей казачьих обществ подали заявки на участие в проекте.

Программа «Герои Южного Урала», запущенная по инициативе губернатора Алексея Текслера, предоставляет участникам СВО возможность получить новые профессиональные навыки и знания, способствующие успешной адаптации к мирной жизни. Возможность пройти переобучение и получить востребованную профессию привлекает внимание многих ветеранов боевых действий, в том числе и казаков, которые стремятся внести свой вклад в развитие региона после возвращения домой.

«Мы наблюдали значительный рост числа заявок от казаков. Это говорит о высокой степени доверия к программе и желании применить свой опыт и навыки на благо региона», — говорит атаман Оренбургского войскового казачьего общества Игорь Цыганов.

Организаторы программы отмечают, что казаки проявляют активность не только в подаче заявок, но и в активном участии в различных мероприятиях, связанных с программой. Это подтверждает важность инициативы для социальной адаптации и реинтеграции участников СВО в общество.