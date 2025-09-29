Программа «Герои Южного Урала» — стратегическая инвестиция в кадровый резерв области

Ветераны СВО применят полученные навыки для развития Челябинской области

Участники программы «Герои Южного Урала» успешно завершили первый этап стажировок в органах власти и на южноуральских предприятиях. Своим бесценным опытом с ними делились наставники из числа руководителей высшего звена региона. Сейчас ветераны СВО проходят теорию по теме «Экономика и финансы» в рамках второго модуля.

Программа «Герои Южного Урала» — это стратегическая инвестиция в кадровый резерв области, считает член общественного совета проекта Николай Дейнеко.

«Она позволяет героям применить их бесценный опыт, полученный на СВО, для развития Челябинской области. Уверен, что выпускники программы станут мощным драйвером социально-экономического развития нашего региона и займут достойное место в команде Южного Урала»,— отметил он.

Образовательная программа «Герои Южного Урала» включает четыре модуля и три этапа стажировок. За каждым участником закреплен наставник, который вводит ветерана СВО в курс дела и дает ценные советы.

Программа завершится 1 июля 2026 года. Выпускники получат дипломы и смогут трудоустроиться на южноуральские предприятия или в органы власти.