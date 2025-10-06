Программа «Герои Южного Урала» — шанс для бойцов СВО стать частью чего‑то большего

Обучение ветеранов идет полным ходом

Ветераны СВО благодаря программе «Герои Южного Урала» не только адаптируются к мирной жизни, но и повышают свои квалификации и получают новые ценные знания и опыт. Это позволит им в будущем занять руководящие должности на крупных предприятиях и в органах власти.

«Обучение идет, впереди интересные стажировки, которые помогут освоить новые направления и подготовиться к карьере в органах власти или компаниях. Думаю, для многих парней, вернувшихся с СВО, это шанс не только для личного роста, но и для того, чтобы стать частью чего-то большего, что будет служить на благо нашей области»,— отметил председатель Общественной палаты Нагайбакского района Сергей Авзалов.

Проект, инициированный губернатором Алексеем Текслером, позволит взрастить востребованные для Челябинской области кадры. Причем кадры ценные: дисциплина, сила духа и выдержка станут прекрасной помощью для работы на благо Южного Урала.

Напомним, по окончании обучения, которое продлится до лета 2026 года, участники программы получат дипломы гособразца и смогут трудоустроиться.