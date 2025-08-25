Программа «Герои Южного Урала» позволит влить новую кровь в органы управления в Челябинской области

Кадровый резерв региона пополнят участники СВО, которые проходят переобучение по спецпрограмме

В Челябинской области заканчивается второй месяц программы «Герои Южного Урала». Напомним, она запущена по инициативе губернатора Алексея Текслера в целях усиления кадрового резерва региона.

Участники прошли очный интенсив — первый из четырех — и уже больше месяца вникают в работу министерств и ведомств в выбранной сфере, а также проходят стажировку на ведущих предприятиях региона под руководством наставников, в роли которых выступают в том числе сам губернатор, члены правительства, министры, главы муниципалитетов и руководители предприятий.

Напомним, обучение в Президентской академии РАНХиГС продлится год. Бывшим бойцам предстоит за год изучить основы госуправления, финансы, экономику, пройти блок знакомства с родным краем.

После окончания кадрового проекта все участники получат диплом о профессиональной переподготовке по программе «Государственное и муниципальное управление» и возможность заступить на новую руководящую должность.

А им на смену за партами придут новые герои — напомним, на старте проекта губернатор Алексей Текслер подчеркнул: одним потоком кадровая программа для участников СВО «Герои Южного Урала» не ограничится.

«Программа станет долгосрочной. По результатам первого отбора уже есть резерв — это люди, которые прошли отбор, но сейчас находятся на специальной военной операции. Они начнут учиться после возвращения. Так что будет и второй, и третий поток», — отмечал ранее глава региона.