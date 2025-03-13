Программа «Герои Южного Урала» подготовит будущих управленцев

До окончания приема заявок осталось меньше недели

Участники программы «Герои Южного Урала» прокачают профессиональные навыки и личностные качества. Из нескольких направлений проекта можно выбрать самый интересный и перспективный. В ИА «Первое областное» изучили сайт проекта и подробно узнали о каждой образовательной программе.

Главную миссию программы озвучил губернатор Алексей Текслер:

«Проект рассчитан на участников и ветеранов специальной военной операции. На людей, которые в боевых условиях доказали умение действовать четко и слаженно, выполнять поставленные задачи, быстро принимать ответственные решения. Такие люди очень нужны на предприятиях и в органах власти».

Заявку можно подать до 19 марта на сайте geroi.gov74.ru. Выбрать можно перспективную отрасль из нескольких направлений: «Государственная политика и система управления», «Экономика и финансы», «Региональное и муниципальное управление», «Современные технологии». Последнее направление, например, включает в себя треки: современные концепции и модели управления, клиентоцентричность и человекоцентричность в управлении, цифровая трансформация на основе данных, искусственный интеллект, гибкие технологии управления и дизайн-мышление, разработка индивидуальных планов развития. Подробнее о проекте изданию рассказал директор Челябинского филиала Президентской академии Евгений Алдошенко.