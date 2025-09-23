Программа «Герои Южного Урала» подготавливает новое поколение управленцев

Участники получают знания в разных сферах

Шестьдесят ветеранов СВО проходят второй образовательный модуль на тему «Экономика и финансы» по программе «Герои Южного Урала». Они знакомятся с основами экономической политики, нацпроектами, контрактной системой и многим другим. Впереди — еще два модуля и стажировки, которые позволят бойцам в будущем эффективно работать на южноуральских предприятиях и в органах власти.

«Мне нравится образовательная программа. Считаю, что большой упор нужно сделать на модуле по работе с психологами и профориентации, чтобы специалисты каждому показали, к чему человек приспособлен и какие у него личные качества. Все-таки цель — это трудоустройство каждого участника именно в той специальности, в которой он себя видит»,— поделился участник программы ветеран СВО Алексей Рожков.

На модулях те, кто недавно отстаивал интересы Родины на СВО, не только получают знания, но и учатся работать в команде и использовать приобретенный в боях опыт в обычной жизни.

Программа проекта «Герои Южного Урала» включает в себя все необходимое для уверенной работы в органах власти и на предприятиях. Ветераны СВО уже изучили государственную политику и систему госуправления, сейчас знакомятся с экономикой. Впереди их ждут два модуля по темам «Региональное и муниципальное управление» и «Современные технологии».

Следующим летом выпускники получат дипломы и смогут получить руководящие должности в госсекторе, коммерческой и некоммерческой отраслях.