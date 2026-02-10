Программа «Герои Южного Урала» открывает возможности для развития участников

Ветераны СВО проходят переподготовку и могут выстроить карьеру в мирной жизни

Региональная кадровая программа «Герои Южного Урала» открывает возможности для развития перед своими участниками. 58 ветеранов спецоперации проходят обучение и в будущем смогут претендовать на руководящие должности в организациях и компаниях Челябинской области.

В рамках третьего образовательного модуля одним из спикеров выступил глава Магнитогорска Сергей Бердников.

«Для наших ребят, которые проявили мужество и отвагу, защищая интересы Родины, возвращение к мирной жизни — это новый важный этап. И наша общая задача — сделать так, чтобы их героизм был подкреплен уверенностью в завтрашнем дне. Кадровая программа „Герои Южного Урала“ решает именно эту задачу. Это программа не о льготах, а о возможностях. Возможности реализовать себя, принести пользу родному городу и региону, построить успешную гражданскую карьеру. Для Магнитогорска эти люди — бесценный кадровый ресурс»,— подчеркнул глава Магнитогорска Сергей Бердников.

За время обучения участники раскрывают свой потенциал, слушают лекции и проходят стажировки. Многие уже выбрали направление, в котором хотели бы работать.