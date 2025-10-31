Программа «Герои Южного Урала» формирует новое поколение управленцев

За плечами ветеранов СВО — два образовательных модуля

Участники программы — люди, доказавшие свою преданность Родине и ее согражданам. Их сила, опыт и целеустремленность помогут создать надежную команду для развития региона и страны.

Прежде чем погрузиться в государственную и муниципальную службу, ветеранам СВО нужно пройти четыре образовательных модуля, два из которых уже позади.

«Все они настоящие бойцы, которые искренне любят свою Родину и край. У них горят глаза. Это ценно. Сейчас формируется совершенно новое поколение управленцев, которые совсем скоро войдут в команду губернатора, займут свои места в государственной и муниципальной службе, общественных организациях и на предприятиях», — сказала член общественного совета программы «Герои Южного Урала» Маргарита Павлова.

Занятия проходят на базе Челябинского филиала РАНХиГС с представителями Высшей школы госуправления. Участники получают новые знания на лекциях, тренингах и командных мастерских.