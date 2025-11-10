Программа «Герои Южного Урала» дает ветеранам СВО ценные знания для работы в политике

Для участия в развитии региона необходимо базовое академическое образование

Участники программы «Герои Южного Урала» проходят обучение на базе Челябинского филиала РАНХиГС. Они получают ценные знания, без которых муниципальная или государственная служба невозможна.

«Политика в принципе должна быть профессиональной, и базовое академическое образование необходимо. Я сам являюсь выпускником РАНХиГС и понимаю, насколько это полезно. Им обязательно надо пройти это обучение, чтобы дальше им проще было работать»,— отметил член общественного совета программы «Герои Южного Урала», первый зампредседателя регионального Заксобрания Денис Моисеев.

Он добавил, что участники программы очень активные: они постоянно звонят, пишут, приходят и спрашивают, куда идти, где работать.

«Их даже останавливать приходится»,— смеется Денис Моисеев.

Программа «Герои Южного Урала» предусматривает четыре образовательных модуля и стажировки. Два модуля уже позади, участникам осталось пройти еще два, в ходе которых они изучат принципы регионального и муниципального управления, а также научатся применять современные технологии в госслужбе.

Летом 2026 года участники проекта получат дипломы и смогут работать на руководящих должностях в органах власти и на предприятиях. Это значит, что развивать регион и управлять им будут настоящие патриоты, которые доказали свою преданность Родине.

Три героя Южного Урала уже проходят стажировку в администрации Магнитогорска под руководством опытных наставников.