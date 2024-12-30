Прогноз на 2025 год по знакам зодиака подготовила челябинский астролог

Общая ситуация по-разному может повлиять на людей: кому‑то «кризис», а кому‑то «мать родная»

Перед началом нового года астролог из Челябинской области Ольга Мунтанина составила гороскоп. Прогноз в большей степени актуален для типичных представителей знаков зодиака.

«Типичных представителей преобладающее меньшинство, это встречается редко. Но, с другой стороны, хоть в большинстве мы и не типичные своего знака Зодиака, но все равно же представители, значит, общие тенденции так или иначе проиграются в следующем году», — рассказывает Ольга Мунтанина.

Овны

У Овнов довольно ярким, с множеством возможностей был прошлый год. И в начале 2025 года это пока будет сохраняться. С весны же обстановка начнет накаляться и год не раз будет приносить испытания, требующие мобилизации сил. Особенно это будет характерно для родившихся в последней декаде марта. Вообще весной могут произойти очень знаковые для Овнов события, из которых надо делать выводы и видеть перспективы. В семье и доме будут происходить расширение и важные события, которые, однако, будут продвигаться с напряжением.

Тельцы

Жизнь выраженных Тельцов уже несколько лет как значительно меняется, насыщенна неожиданностями. И в 2025 году эти тенденции продолжаются, особенно у родившихся в середине мая. Тельцам последней декады апреля и второй декады мая необходимо особенно обратить внимание на перечисленные выше травмоопасные кризисные периоды. Зато в любимой Тельцами денежной сфере будет благоприятный период, особенно в первой половине года.

Близнецы

Для Близнецов этот год точно будет запоминающимся: яркий, насыщенный развитием и перспективами. Главное — не распыляться и не бежать сразу по нескольким направлениям. Иначе, когда во второй половине года начнется спад этой благоприятной энергии, вы можете заметить, что остались без результата. В карьере у многих Близнецов продолжается наведение порядка, хотя точки над i уже почти расставлены. Родившиеся в последней декаде мая с середины и до конца года столкнутся с ветром перемен, который важно будет сделать попутным.

Раки

У Раков год будет как минимум активный, но противоречивый. Вы будете похожи на спортсмена, который, выдержав все этапы спортивных соревнований, получит награду. Встряски сменяются счастьем, а одновременно со счастьем идут испытания. Причем последние больше заденут тех, кто родился в третьей декаде июня. Вторая половина более благоприятная, расширение пойдет по разным фронтам.

Лев

Львы в первой половине года продолжают реализовывать благоприятные возможности, если не упустили их в 2024 году. Перемены в окружении, как позитивные, так и негативные. С весны захочется поменять жизненные цели, осуществлять мечты, почувствуются силы для этого, но и иногда перенапряжение. Львам последней декады июля необходимо особенно обратить внимание на перечисленные выше травмоопасные кризисные периоды.

Дева

Для всех Дев продолжается период испытаний и наведения порядка, но чуть больше для тех, кто родился в сентябре. Карьера и брак все еще требуют вложений. Вторая половина года будет благоприятнее и активнее. Правда, там иногда будет ощущение, что вы сорвались с цепи и бегаете, пока вас не поймают. Поддержку ищите в кругу единомышленников и друзей.

Весы

Для Весов вторая половина 2024 года проходила будто пелена на глазах: периоды пессимизма сменялись странностями. Весной 2025 года это закончится. Первая половина года вполне благоприятна. А вот во второй следует следить за своей репутацией и авторитетом, не лезьте на рожон, но и не теряйте самоуважения. Период испытаний, пересмотра взглядов и направлений, окружения и партнеров будет у Весов, особенно у рожденных в сентябре. Но откроется в этом множество возможностей, ветер перемен уже идет.

Скорпионы

У Скорпионов много хорошего: укрепляются работа и авторитет. Правда, без «перчинки» не обойдется — семейные вопросы могут вносить много стрессов. Это больше о Скорпионах, родившихся в октябре и во второй декаде ноября. Важные дела переделаете осенью, но и побегать придется немало.

Стрельцы

Стрельцов, родившихся в ноябре, ждут благоприятные важные свершения, целенаправленная деятельность и новые взгляды на жизнь. У ваших детей будет также важный период свершений. Многие Стрельцы могут всерьез задуматься о рождении потомства. Одновременно будьте готовы к испытаниям для авторитета; напряжение в коллективе и c вышестоящими вновь напомнит о себе в первой половине года. Зато в брачных и партнерских отношениях у вас все легко получается, идите на компромиссы и делайте ставку на общее мнение, а не на свое.

Козерог

Козероги с весны станут более сконцентрированы и настроены серьезно, иначе жизнь это сделает за них, особенно в семейных вопросах. По работе вас ждет расширение в первой половине года, а для брачных и партнерских отношений больше подойдет вторая. Новые тенденции и жизненные изменения дадут толчок к развитию многим Козерогам, особенно родившимся во второй декаде января.

Водолей

У Водолеев настоящий жизненный переворот, особенно у январских. Насыщенность событиями, новые задачи, планы, расширение в работе — только успевай реагировать. Любовь и дети тоже не останутся без вашего внимания, там возможно расширение и развитие. Чуть посложнее будет январским Водолеям.

Рыбы

Для Рыб опять важный год. Испытания идут в ногу с перспективами. Все события вращаются вокруг вас — да, это порой непросто, но помните: так будет не всегда. Так что терпите и дерзайте. В первой половине года, как и во второй части 2024‑го, может быть некое распыление и пустые хлопоты, а вторая — более благоприятна.