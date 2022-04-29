Профсоюзы и партии Челябинска отметят Первомай с кавер-группой «Мамба»

Праздничный митинг-концерт пройдет в парке Гагарина

1 мая профсоюзные организации и отделения политических партий Челябинска впервые с 2019 года в очном порядке отметят праздник Весны и Труда. Торжественный митинг-концерт пройдет под лозунгами «В России заработал — в Россию вложи», «За достойный труд без войны и санкций», «Нет спекулятивному росту цен», сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе региональной федерации профсоюзов.



В отличие от праздников прошлых лет, когда, как правило, организации и политические партии формировали отдельные колонны и проводили демонстрации на проспекте Ленина, Первомай-2022 все участники отметят вместе. Сбор митингующих назначен на 11 часов у центрального входа в парк культуры и отдыха имени Гагарина. Старт концерту даст выступление кавер-группы «Мамба», затем на главную сцену ПКиО поднимутся победители музыкального конкурса «Рабочая песня — 2022». Между музыкальными номерами будут произносить речи профсоюзные и партийные лидеры, представители трудовых коллективов.





В челябинских региональных отделениях КПРФ и ЛДПР корреспонденту Первого областного информагентства подтвердили, что на митинге выступят лидеры партийных фракций в Законодательном собрании области — коммунист Игорь Егоров и либерал-демократ Алексей Беседин. После речей и песен в ПКиО стартуют народные гуляния.

По предположениям организаторов митинга, на мероприятие соберутся более шести тысяч человек, приглашаются также все челябинцы, поддерживающие требования и лозунги федерации профсоюзов региона.