Профсоюзы Челябинской области против перехода на шестидневную рабочую неделю

Это опасно профессиональным выгоранием россиян и повышением травматизма

Федерация профсоюзов Челябинской области выступила против перевода россиян на шестидневную рабочую неделю.

«Инициатива ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма „Аванти“ о переходе на шестидневную рабочую неделю крайне неуместна в текущей социально-экономической ситуации»,

— заявил председатель Федерации профсоюзов Челябинской области Олег Екимов.

В официальном телеграм-канале организации Олег Екимов объяснил, почему это невозможно.

В условиях повышенной нагрузки уже около года работают оборонные предприятия Челябинской области. Поначалу высокие зарплаты повысили мотивацию персонала, пишет Екимов, но потом началось профессиональное выгорание — люди начали увольняться, растет их потребность в отдыхе и оздоровлении, в отпуске, в снижении нагрузки. Если работодатель не даст передышку, может стать больше несчастных случаев на производстве, что приведет к тяжелым социальным последствиям.

«Между тем по всему миру наблюдается тенденция к сокращению, а не повышению рабочего времени. Высокопроизводительный труд в отдельных странах, отраслях и предприятиях уже сегодня позволяет сокращать количество рабочих часов. Важно понимать, что повышение количества рабочих часов не равнозначно росту производительности труда»,

— отмечает Олег Екимов.

Кроме того, новая инициатива противоречит поручению Дмитрия Медведева, который поставил Минтруду задачу изучить вопрос о возможности введения четырехдневной рабочей недели.

«Профсоюзы поддерживают постепенный переход на четырехдневную рабочую неделю: он должен быть ступенчатым, чтобы в отдельных случаях избежать безработицы. В то же время зарплата сотрудников должна быть сохранена в прежнем размере, а производительность — остаться на том же уровне»,

— заявляет Екимов.

Профсоюзный лидер считает, что увеличение рабочей недели повлечет за собой цепочку сложнопрогнозируемых последствий. Например, не все работодатели смогут оплачивать трудовым коллективам дополнительный рабочий день, что может привести к социальному напряжению. Возрастет нагрузка на образовательные учреждения, прежде всего на детские сады. Возможно увеличение количества больничных, а это, соответственно, нагрузка на здравоохранение.

Напомним, ранее ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» предложила перейти на шестидневную рабочую неделю, чтобы повысить прочность российской экономики в условиях современных вызовов и достигнуть технологического и промышленного прорыва, а также укрепить экономический суверенитет страны.