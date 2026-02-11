Профсоюзы Челябинской области поддержали введение штрафов за сокрытие несчастных случаев на производстве

Сегодня многие работодатели «договариваются» с пострадавшим, чтобы избежать проверок и страховых выплат

Госдума готовится рассмотреть в первом чтении законопроект, который резко увеличит ответственность работодателей за сокрытие несчастных случаев на производстве. Инициатива, внесенная фракцией «Единая Россия», предполагает введение административных штрафов за умышленное искажение или несвоевременное сообщение о таких происшествиях, сообщает пресс-служба областной федерации профсоюзов.

Практика сокрытия инцидентов остается одной из самых острых проблем в сфере охраны труда. Недобросовестные работодатели часто идут на это, чтобы избежать внеплановых проверок, возможного уголовного преследования и дополнительных расходов.

«Даже повреждения здоровья, относящиеся к легкой степени тяжести, могут иметь тяжелые последствия для работника в будущем. Отсутствие расследования лишает пострадавшего права на страховые выплаты и иные гарантии», — говорится в пояснительной записке.

Предлагаемые штрафы:

— для физических лиц: 1—3 тысячи рублей;

— для должностных лиц и ИП: 20—30 тысяч рублей;

— для юридических лиц: 130—150 тысяч рублей.

Инициативу поддерживают профсоюзы.

«Профсоюзы регулярно сталкиваются с ситуациями, когда несчастные случаи пытаются сокрыть. Работодатель должен понимать: дешевле и правильнее обеспечить безопасные условия труда, чем платить штрафы», — прокомментировала главный технический инспектор труда Федерации профсоюзов Челябинской области Татьяна Иванова.

Следующим шагом станет рассмотрение законопроекта в Государственной думе.