/ Житель Магнитогорска создал профсоюз экстрасенсов

Учредитель объединения проводит для членов вступительные испытания.

Житель Магнитогорска Сергей Литвинов уверен в наличии у него экстрасенсорных способностей и считает, что в современной России людей со сверхспособностями притесняют. Об этом он рассказал журналистам, добавив, что создал профсоюз для защиты интересов экстрасенсов.

Во-первых, в нашем современном государстве почему-то людей со сверхспособностями дискриминируют очень жестко. Почему-то запретили рекламу эзотерических, магических услуг. Используют терминологию, называя вплоть до мошенничества. Но, учитывая ту картинку, которая идет со СМИ, нужно запрещать рекламу полиции, прокуратуры, судов. То есть ведомств, где были пойманы коррупционеры. И рекламу политиков нужно запретить. Мы считаем, что нужно разрешить рекламу, снять дискриминационные вопросы. Во-вторых, у экстрасенсов есть свои определенные угрозы, опасности, когда от клиентов, других людей можно заразиться вирусами их биоэнергоинформационными. Экстрасенсам нужна защита. Мы об этом говорим. Нужна система защиты от оскорблений, унижений, когда люди приходят: «А я вот вам не верю, но вы докажите мне». Ну, вы приезжайте на своей машине разбитой в автомастерскую и попросите вам что-нибудь доказать. Что ему там скажут? — спрашивает Сергей Литвинов.

Сейчас в созданный профсоюз, по словам мужчины, входят 5 человек. Несмотря на свое недовольство тем, что люди хотят проверить наличие какие-то суперспособностей, желающих получить членство названный экстрасенс призывает проходить испытания.

Я считаю, что к экстрасенсам относятся предвзято. Да, есть люди, которые под видом скрывают свое мошенничество. И мы объединяемся, чтобы самостоятельно чистить от самозванцев, обманщиков этот сегмент рынка. Те, кто к нам обращаются, мы просим пройти их ряд испытаний простеньких. Иногда люди открывают еще какие-то новые способности. Кто-то не показывает никаких способностей. Лично мне никому ничего доказывать не надо. — добавил магнитогорец.

Сергей Литвинов также рассказал, что для вступления надо внести первоначальный взнос, а затем платить порядка 1000 рублей в месяц. Он, со своей стороны, обещает отгородить участников союза от любых негативных ситуаций.