Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
58.93 +0.24 69.71 +0.08
Челябинск
сейчас
 
-5 °C
завтра
 
-5 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Телепередачи Фоторепортажи Проекты
Еще... 
Рекламодателям Поиск по сайту
Астрология Интересное По факту Погода Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Итоги недели Кем быть Марафон талантов Мой город Моя деревня Национальный интерес Наше утро О здоровье От крепости до миллионника Происшествия Свидетели Революции Сделано на Урале. Ретро Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ Житель Магнитогорска создал профсоюз экстрасенсов

Житель Магнитогорска создал профсоюз экстрасенсов

Учредитель объединения проводит для членов вступительные испытания.
сегодня в 16:58
  |  Общество

Житель Магнитогорска Сергей Литвинов уверен в наличии у него экстрасенсорных способностей и считает, что в современной России людей со сверхспособностями притесняют. Об этом он рассказал журналистам, добавив, что создал профсоюз для защиты интересов экстрасенсов.

Во-первых, в нашем современном государстве почему-то людей со сверхспособностями дискриминируют очень жестко. Почему-то запретили рекламу эзотерических, магических услуг. Используют терминологию, называя вплоть до мошенничества. Но, учитывая ту картинку, которая идет со СМИ, нужно запрещать рекламу полиции, прокуратуры, судов. То есть ведомств, где были пойманы коррупционеры. И рекламу политиков нужно запретить. Мы считаем, что нужно разрешить рекламу, снять дискриминационные вопросы. Во-вторых, у экстрасенсов есть свои определенные угрозы, опасности, когда от клиентов, других людей можно заразиться вирусами их биоэнергоинформационными. Экстрасенсам нужна защита. Мы об этом говорим. Нужна система защиты от оскорблений, унижений, когда люди приходят: «А я вот вам не верю, но вы докажите мне». Ну, вы приезжайте на своей машине разбитой в автомастерскую и попросите вам что-нибудь доказать. Что ему там скажут? — спрашивает Сергей Литвинов.

Сейчас в созданный профсоюз, по словам мужчины, входят 5 человек. Несмотря на свое недовольство тем, что люди хотят проверить наличие какие-то суперспособностей, желающих получить членство названный экстрасенс призывает проходить испытания.

Я считаю, что к экстрасенсам относятся предвзято. Да, есть люди, которые под видом скрывают свое мошенничество. И мы объединяемся, чтобы самостоятельно чистить от самозванцев, обманщиков этот сегмент рынка. Те, кто к нам обращаются, мы просим пройти их ряд испытаний простеньких. Иногда люди открывают еще какие-то новые способности. Кто-то не показывает никаких способностей. Лично мне никому ничего доказывать не надо. — добавил магнитогорец.

Сергей Литвинов также рассказал, что для вступления надо внести первоначальный взнос, а затем платить порядка 1000 рублей в месяц. Он, со своей стороны, обещает отгородить участников союза от любых негативных ситуаций.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Детский сад в Нагайбакском районе закрыли из-за пропавшего отопления
сегодня в 18:20
Детский сад в Нагайбакском районе закрыли из-за пропавшего отопления
Общество
Южноуральцы смогут оплачивать «коммуналку» без посредников в виде УК
сегодня в 17:11
Южноуральцы смогут оплачивать «коммуналку» без посредников в виде УК
Общество
16-летняя пропавшая снова нашлась после затяжного исчезновения в Магнитогорске
сегодня в 17:08
16-летняя пропавшая снова нашлась после затяжного исчезновения в Магнитогорске
Общество
Житель Магнитогорска создал профсоюз экстрасенсов
сегодня в 16:58
Житель Магнитогорска создал профсоюз экстрасенсов
Общество
13 тысяч южноуральцев проверили свое здровье в новой столичной онкоклинике
сегодня в 16:49
13 тысяч южноуральцев проверили свое здровье в новой столичной онкоклинике
Общество
СК заинтересовался 15-летней роженицей из Троицка после попытки смыть ребенка
сегодня в 16:06
СК заинтересовался 15-летней роженицей из Троицка после попытки смыть ребенка
Общество
В выходные в Челябинской области похолодает до -16
сегодня в 15:36
В выходные в Челябинской области похолодает до -16
Происшествия
Деревенские жители через окно вытащили хозяина горящего дома в Аргаяшском районе
сегодня в 15:28
Деревенские жители через окно вытащили хозяина горящего дома в Аргаяшском районе
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Астрология
Интересное
По факту
Погода
Советы редакции
Спорт
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Итоги недели
Кем быть
Марафон талантов
Мой город
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
О здоровье
От крепости до миллионника
Происшествия
Свидетели Революции
Сделано на Урале. Ретро
Уютный дом
Фоторепортажи
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02
Яндекс.Метрика
© 2002-2017 ГПЧО «Обл-ТВ». Информационный сайт "Первый областной".
СМИ Эл. периодическое издание www.1obl.ru Св-во о регистрации СМИ Эл. №ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором РФ.
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна