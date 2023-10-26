Профсоюз добился выплат для беременных сотрудниц скорой в Магнитогорске

Фельдшерам доначислили 85 тысяч рублей

Беременные сотрудницы станции скорой помощи в Магнитогорске получат специальные социальные выплаты после вмешательства Федерации профсоюзов Челябинской области, сообщает пресс-служба Федерации профсоюзов.

«Беременные работницы находились на легком труде, но продолжали занимать должность фельдшера скорой помощи. Они не выезжали на вызовы в составе бригады, а вели документацию, но получали зарплату как фельдшеры, а значит, имеют право на специальную социальную выплату», — говорит правовой инспектор труда ЦК профсоюза Лилия Нигматуллина.

Между тем работодатель не включал этих работниц в соответствующий реестр, подаваемый в региональное отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ.

После проверки со стороны профсоюза права работников восстановлены: необходимые для назначения выплаты сведения направлены в СФР. Общая сумма выплат составила более 85 тысяч рублей, от 3 до 21 тысячи на человека.

Напомним, специальная социальная выплата для фельдшеров скорой помощи составляет 7 тысяч рублей в месяц и выплачивается пропорционально отработанному времени.