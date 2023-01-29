Профилактическую акцию «Ремень безопасности» проводят в Челябинске

Сотрудники ГИБДД проверят, соблюдают ли автомобилисты правила безопасности

В Челябинске Госавтоинспекция проводит профилактическую акцию «Ремень безопасности». Инспекторы проверят, как автолюбители соблюдают правила применения ремней безопасности и перевозки детей, сообщили в пресс-службе городской ГИБДД.

В ведомстве напомнили, что если водитель и пассажиры не пристегнуты ремнями безопасности, им грозит штраф в размере 1000 рублей. Также правоохранители уточнили, что автомобилисты будут оштрафованы на 3000 рублей в случае нарушения правил перевозки детей: без удерживающих систем для детей до семи лет и без применения ремня безопасности для детей от 7 до 11 лет. В случае, если ребенок находится на переднем пассажирском сиденье, то водитель обязан использовать удерживающие устройства.

Ранее в Челябинской области провели проверки нарушений Правил дорожного движения. За день инспекторы проверили более 1000 авто и выявили 55 нарушений.