Профилактический фестиваль «День здоровья» пройдет в Челябинске

Все желающие смогут пройти обследование во дворце спорта «Юность»

В Челябинске с 8 по 10 июня пройдет профилактический фестиваль «День здоровья». Во дворце спорта «Юность» на Свердловском проспекте, 51 жители и гости города смогут пройти осмотр узких специалистов, сдать анализы, сделать электрокардиограмму, УЗИ щитовидной железы и многое другое. Об этом сегодня, 3 июня, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.



«На форуме планируется работа мультидисциплинарных бригад различных медицинских организаций Челябинска и области. Из исследований планируется антропометрия, биоимпеданс, определение уровня глюкозы и холестерина, осмотр у дерматолога, трихолога, маммолога, проведение флюорографии, проведение электрокардиографии с использованием кардиоджета, осмотр окулиста, исследование на ВИЧ-инфекцию, УЗИ щитовидной железы и вакцинация от коронавируса», — рассказали в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

Площадки фестиваля будут работать с 10 до 18 часов и охватят практически всю отрасль здравоохранения. Их разделят на несколько основных разделов — от младенчества до пенсионного возраста.

В программе проекта предусмотрены первичный осмотр и консультация узких специалистов для детей и беременных, диагностика сердечно-сосудистой системы, тестирование на ВИЧ, мастер-классы по оказанию первой помощи и многое другое.