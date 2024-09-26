Профессор ЮУрГУ вошел в список лучших ученых мира по версии Стэнфорда

Он преподает на кафедре «Технология и организация общественного питания»

Профессор ЮУрГУ ИСТиС Собхи Ахмед Азаб Аль-Сухайми вошел в 2% лучших мировых ученых по версии рейтинга, организованного Стэнфордским университетом и крупнейшим международным издательством Elsevier. Об этом ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе ЮУрГУ.

Top 2% Scientists — это конкурс, который определяет 2% лучших ученых мира. В нем принимают участие 100 тысяч человек из 22 областей и по 174 направлениям. Для определения места ученого используется формула, основанная на индексе Хирша, числе научных статей Scopus и публикаций в Elsevier, а также других наукометрических показателей.

«Это не первая победа профессора Аль-Сухайми. В Стэнфордском рейтинге TOP-2% мировых ученых он присутствовал и в 2022, и в 2023 годах», — рассказали в пресс-службе ЮУрГУ.

В прошлом году, кстати, профессор вошел в «Топ-50 знаменитых людей Челябинской области» — в номинации «Наука».