Профессор ЮУрГУ стал победителем Всероссийского конкурса «Золотые имена высшей школы»

Он был единственным представителем Челябинской области

Доктор технических наук, профессор кафедры «Электрические станции, сети и системы электроснабжения» ЮУрГУ Евгений Соломин победил во Всероссийском конкурсе «Золотые имена высшей школы» в номинации «За вклад в науку и высшее образование», сообщили в пресс-службе вуза.

Ежегодно на конкурсе награждают лучших представителей профессорско-преподавательского состава, которые имеют личные достижения и достижения в учебном процессе с применением новейших практик для повышения качества образования. Жюри учитывает стаж работы, научную деятельность, разработку и внедрение инновационных образовательных методик, наличие наград и званий и многое другое.

В этом году в конкурсе приняли участие более двух тысяч сотрудников вузов из всех российских регионов. От Челябинской области Евгений Соломин был единственным.

«У меня было больше всего научных публикаций. Жюри отметило также инновационные подходы к преподаванию в части организации проектного обучения и другие мои достижения. Кроме того, я попал в подноминацию „Год семьи, научные педагогические династии“ в связи с тем, что мои родители, а также дедушки и бабушки тоже были преподавателями. Я очень рад, что меня так высоко оценили. Даже не ожидал»,— поделился впечатлениями Евгений Соломин.

Всем победителям конкурса вручили нагрудные знаки, дипломы победителей, благодарственное письмо Минобрнауки РФ и сертификат на бесплатное опубликование учебника. Награждение прошло в конгресс-зале национального центра «Россия» в Москве.