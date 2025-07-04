Профессор из Ирака на «Расулевских чтениях» поддержал Россию в борьбе с неонацизмом на Украине

Международный научно-практический форум проходит сегодня в Челябинской области

Профессор Амманского международного университета исламских наук в Иордании, координатор Болгарской исламской академии, гражданин Ирака Аль-Саади Абдульраззак Абдульрахман обратился к мусульманам России из Троицка, где сегодня проходит международная конференция «Расулевские чтения: ислам в истории и современной жизни России», передает корреспондент Первого областного.

Аль-Саади Абдульраззак Абдульрахман передал участникам форума приветствие и наилучшие пожелания Генерального секретаря Всемирной исламской Лиги Шейха Муххамеда ибн Абдул-Керим аль-Иса, в котором тот обратился к гостям конференции и всему исламскому населению России со словами поддержки в борьбе с неонацизмом на Украине в рамках СВО, как это было в годы Второй Мировой Войны.

Также он негативно высказался о проявлениях терроризма и экстремизма в мусульманском сообществе и призвал всех мусульман России осуждать подобные проявления и с ними бороться.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер тоже посетил открытие «Расулевских чтений». Перед началом работы глава региона осмотрел выставку «Традиционные конфессии на СВО».