Профессор журфака Челябинского госуниверситета Марина Загидуллина проанализировала «официальный портрет» коронавируса. Доктор филологических наук в исследовании сравнила изображение SARS-cov в массовой культуре с данными электронных микроскопов и описала, почему он не вызывает в людях ощущения угрозы. Труд вошел в коллективную монографию известного издательства Routledge, специализирующегося на научной литературе.
«Мне удалось сделать важное наблюдение: ученые-визуалисты — а портрет создавали профессиональные микробиологи с помощью целой команды специалистов по 3D-визуализациям — хотели сделать „серьезное предупреждение“ публике. Но получилось так, что портрет мигом в массовой культуре адаптировался к зоне „красивого“ и „смешного“, „забавного“, вплоть до детских мягких игрушек», — говорит Марина Загидуллина.
Сопоставив данные электронных микроскопов, зафиксировавших вирус, и его «3D-портрет», профессор пришла к выводу, что сами микробиологи решили последовать массовым коммуникационным трендам.
«Выбрали „персонализацию“ вируса, тогда как электронные микроскопы зафиксировали весьма угрожающие и впечатляющие картины „осады“ множеством вирусных „тел“ клеток организма. Если бы вместо „шарика“ официальным изображением стала „туча“ вируса, его агрессивная множественность, — наверное, предупреждение было бы более серьезным. Так неожиданно переплелись медиаисследования, эстетика и пандемия», — добавила Марина Загидуллина.
Доклад профессор ЧелГу представила на научной конференции «Пандемия как вызов медиаисследованиям», которая была организована польским Университетом Марии Склодовской-Кюри. После нее Марина Загидуллина получила приглашение принять участие в издании коллективной монографии.
Презентация коллективного труда пройдет 17 февраля с 20:00 до 21:00 по челябинскому времени на платформе Google Meet. Встречу проведет Якуб Новак из польского Университета Марии Склодовской-Кюри. Ведущим дискуссии станет заместитель декана факультета коммуникаций, медиа и дизайна Высшей школы экономики Илья Кирия.
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