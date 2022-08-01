Проезжают миллионы километров и провозят миллиарды рублей: в Сбере рассказали о профессии инкассатора

В Челябинском отделении работает более 200 таких специалистов

Всероссийский день инкассатора отмечается 1 августа. В Сбербанке рассказали о нюансах профессии людей, которые ежедневно перевозят миллионы рублей из одной локации в другую.



В Челябинском отделении Сбербанка работает более 200 инкассаторов — это специалисты с хорошей физической подготовкой, психологической устойчивостью, высоким уровнем интеллекта. На такую работу принимают только после прохождения серьезного отбора и тестирования. Из-за высокой степени риска и ответственности профессия довольно молодая. Например, в Челябинском отделении Сбербанка средний возраст инкассатора — 40 лет.



Объем работы у инкассаторов большой: ежедневно Сбербанк обслуживает на территории Южного Урала почти 6 тысяч объектов. Из них — около 300 структурных подразделений, 1500 банкоматов и терминалов, более 3000 точек корпоративных клиентов и более 500 объектов других кредитных организаций.

«Работа инкассаторов очень ответственная, связана с повышенным риском. Но наша команда прекрасно справляется с задачами — в Челябинской области инкассаторы отличаются высокой степенью ответственности за выполняемую работу. Эти люди — настоящие профессионалы своего дела, обеспечивающие сохранность средств тысяч клиентов, и мы высоко ценим их работу», — прокомментировал управляющий Челябинским отделением Сбербанка Денис Чугунов.



Только за первое полугодие инкассаторы Челябинского отделения Сбербанка проехали 1,2 миллиона километров и перевезли около 370 миллиардов рублей.