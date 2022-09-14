Проездной на общественный транспорт в Челябинске дает сбой при неправильном пополнении карты

В мэрии объяснили, как исправить ошибку

Челябинцы все активнее пользуются общественным транспортом. Самый выгодный вариант для поездок — покупка месячного проездного на все виды транспорта за 1100 рублей. Но иногда эта карточка дает сбой, предупреждает пресс-служба администрации Челябинска.

«При пополнении карты на сумму менее 1100 рублей или более средства будут использоваться в режиме электронного кошелька. Это значит, что с карты будут списывать 25 рублей за каждую поездку. При этом у пассажира остается возможность сделать бесплатную пересадку в течение 60 минут»,

— говорят в мэрии.