«При пополнении карты на сумму менее 1100 рублей или более средства будут использоваться в режиме электронного кошелька. Это значит, что с карты будут списывать 25 рублей за каждую поездку. При этом у пассажира остается возможность сделать бесплатную пересадку в течение 60 минут», — говорят в мэрии.
Чтобы карта работала как проездной, при ее пополнении онлайн-способом необходимо вносить ровно 1100 рублей. В этом случае проездной будет действовать в течение месяца независимо от количества совершенных поездок.
Кстати, челябинские студенты могут ездить в общественном транспорте за 12,5 рубля.
Также ранее мы рассказывали о том, как оформить школьную транспортную карту. Она бывает двух видов: одна дает право на проезд за 12,5 рубля, а вторая — бесплатно.
О разных способах сэкономить на проезде для взрослых мы писали в отдельном материале.