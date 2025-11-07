Проезд в пригороде Челябинска подорожал с 7 ноября

Стоимость поездки на пригородном маршруте 189 выросла на 18%

Пассажиры пригородного маршрута № 189 7 ноября узнали о повышении стоимости проезда до 65 рублей. Как сообщают читатели 1obl.ru, еще вчера поездка обходилась в 55 рублей.

«Объявления об изменении цены в маршрутке не увидел. Протягиваю, как всегда, 55, водитель говорит — теперь 65», — сообщил один из пассажиров.

На фоне изменения стоимости проезда в Челябинске пассажиры были в целом готовы к переменам и на пригородных маршрутах.

«Переживаем стадию принятия новой цены», — делится ощущениями подписчик.

Напомним, что с 1 ноября в Челябинске произошла ежегодная индексация тарифов на проезд в общественном транспорте. В городском транспорте после индексации разовая поездка при оплате наличными стоит 50 рублей, транспортной картой — 40 рублей, банковской картой — 44 рубля. Месячный проездной подорожал на 10% и теперь обходится в 1600 рублей. Для льготных категорий граждан стоимость проезда увеличилась с 17 до 20 рублей.