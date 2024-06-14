Челябинская область заняла третье место по количеству выигранных некоммерческими организациями президентских грантов. НКО привлекли более 85 миллионов рублей. Деньги пойдут на проекты по наставничеству для детей-сирот, доступную хирургическую помощь бездомным людям, иппотерапию для малышей, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Гранты также получили проекты по созданию адаптивных конструкторских автомастерских для детей с ОВЗ, проведению военно-патриотического слета для детей и подростков «Десантник-2024», юридической поддержке военнослужащих и членов их семей и другие.
Заявки на следующий конкурс Фонда президентских грантов будут принимать с 1 сентября по 15 октября 2024 года. Жители региона могут получить консультации по подготовке заявок у специалистов Фонда поддержки гражданских инициатив Южного Урала.