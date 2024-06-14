Проекты по наставничеству для сирот и помощи бездомным на Южном Урале получили гранты

Некоммерческие организации привлекли более 85 миллионов рублей

Челябинская область заняла третье место по количеству выигранных некоммерческими организациями президентских грантов. НКО привлекли более 85 миллионов рублей. Деньги пойдут на проекты по наставничеству для детей-сирот, доступную хирургическую помощь бездомным людям, иппотерапию для малышей, сообщили в пресс-службе регионального правительства.



Гранты также получили проекты по созданию адаптивных конструкторских автомастерских для детей с ОВЗ, проведению военно-патриотического слета для детей и подростков «Десантник-2024», юридической поддержке военнослужащих и членов их семей и другие.

Заявки на следующий конкурс Фонда президентских грантов будут принимать с 1 сентября по 15 октября 2024 года. Жители региона могут получить консультации по подготовке заявок у специалистов Фонда поддержки гражданских инициатив Южного Урала.