Проекты «Первого областного» укрепляют национальное согласие на Южном Урале

Несколько лет на телеканале ОТВ выходят программы «Уралым» и «Дипломатическая миссия»

В Челябинской области медийные инициативы, созданные и реализуемые при участии национально-культурных объединений и региональных СМИ, работают на укрепление межнационального диалога и общественного согласия. Об этом сообщили участники профильной дискуссии на конференции «Духовные аспекты национальной безопасности России». В числе примеров прозвучали проекты, выходящие на площадках медиахолдинга «Первый областной».

Председатель исполнительного комитета Челябинской областной общественной организации «Башкирский курултай» Амур Хабибуллин напомнил, что системная работа началась в 2014 году с запуском газеты «Уралым». Издание выходит ежемесячно тиражом около 10 тысяч экземпляров и бесплатно распространяется в местах компактного проживания башкир.

В 2016 году инициативы получили развитие в телеэфире: на областном канале стартовала программа «Уралым», которая выходит дважды в месяц. Передача освещает значимые культурные и общественные мероприятия, дает возможность жителям отдаленных территорий увидеть себя в эфире, а сюжеты нередко передаются на Башкирское спутниковое телевидение. Формат проекта постепенно стал межнациональным: в нем представляют интересы разных сообществ, а также практики сотрудничества между общественными организациями.

Отдельное внимание участники уделили уникальному телепроекту «Дипломатическая миссия», запущенному в 2022 году. Его особенность — прямые интервью с действующими дипломатами и консулами зарубежных государств, работающими в Екатеринбурге, с фокусом на влияние международных связей на экономическую и социальную повестку Челябинской области. Проект расширил географию: съемочные группы работают в странах Средней Азии и Китае, в эфирах — послы Ирана, Шри-Ланки, представители органов власти Киргизии и Узбекистана. По оценке организаторов, интерес иностранных партнеров к участию в программе стабильно растет.

Эксперты отмечают, что такие инициативы создают устойчивую площадку для диалога, повышают медиаграмотность, укрепляют доверие между этнокультурными сообществами и помогают интегрировать локальные проекты в широкий федеральный и международный контекст.