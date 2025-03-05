Проекты игр и игрушек из Челябинской области прошли в следующий этап всероссийского конкурса «Родная игрушка»

Дидактический макет, набор пазлов и интерактивный тренажер-журнал обошли почти 30 тысяч проектов

Члены оргкомитета всероссийского конкурса «Родная игрушка» подвели итоги сбора заявок и утвердили 177 концепций игр и игрушек, прошедших на следующий этап состязания. В числе этих проектов — дидактический макет, набор пазлов и интерактивный тренажер-журнал из Челябинской области, сообщает официальный сайт правительства региона.

Всего на конкурс, организованный Российским обществом «Знание» совместно с Движением Первых, было подано более 28,2 тысячи заявок из всех 89 регионов России. Из числа предложенных проектов 2,1 тысячи заявок было получено от компаний и предпринимателей, которые уже имеют опыт в производстве разнообразных игрушек, 26,1 тысячи — от физических лиц, включая 3,3 тысячи от детей.

«Мы увидели большое количество интересных и ярких задумок, посвященных героям СВО, историческим деятелям России, традициям и промыслам разных народов, достижениям нашей страны», — отметил гендиректор общества «Знание» Максим Древаль.

Челябинская область представлена в трех номинациях из пяти. В номинации «Сюжетно-образная игрушка» это дидактический макет «Народный деревенский двор»; в номинации «Конструктор и сборная игрушка» — набор развивающих деревянных пазлов для детей от 3 лет «Юный поваренок»; в номинации «Техническая и технологическая игрушка» представлена игрушка IQник (виртуальный персонаж, прототип дошкольника) и интерактивный тренажер-журнал по опытно-экспериментальной деятельности «IQник в мире стихий» как дидактическое сопровождение к ней.

Также в конкурсе есть номинации «Настольные игры» и «Мультимедийный проект».

Все заявки оценивались экспертным жюри, в состав которого вошли 322 эксперта разных профилей: психологи, воспитатели, технологи, маркетологи, представители партнерских организаций, производителей и дистрибьюторов детских игр и игрушек, представители общественных организаций.

Теперь участникам в каждой из пяти номинаций конкурса предстоит разработать модели собственных игр и игрушек, этот процесс продлится до 16 мая. Помощь конкурсантам будет оказывать пул из 65 наставников проекта, которые помогут усовершенствовать концепцию, а также проконсультируют по вопросам разработки, производства, выбора материалов и дизайна. Результатами второго этапа станут чертежи и модели игр или игрушек.

Авторы игр-победителей получат возможность создать рабочую версию-прототип в мастерской компании-партнера. Конкурс завершится масштабным фестивалем детских игр в сентябре 2025 года, где вновь созданные игры и игрушки протестируют дети и взрослые. По итогам будет выбрано до пяти победителей в каждой из номинаций — их проекты запустят в массовое производство и реализуют через торговые сети.