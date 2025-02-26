Проект «Знание. Герои» расскажет молодежи о вкладе Южного Урала в Победу

Алексей Текслер провел заседание наблюдательного совета регионального отделения Российского общества «Знание»

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 26 февраля провел заседание наблюдательного совета регионального отделения Российского общества «Знание». В мероприятии приняли участие заместитель генерального директора общества «Знание» Георгий Будный, министры областного правительства, руководители образовательных учреждений, представители бизнеса, общественных организаций, лекторы общества «Знание», а также участник специальной военной операции Алексей Рожков.

Совещание посвятили итогам работы организации в 2024 году и планам на 2025 год. Алексей Текслер, как председатель наблюдательного совета, подчеркнул значимость работы общества «Знание» в условиях информационной войны и борьбы с фейками и фальсификацией истории. В прошлом году сотрудниками регионального отделения было проведено более 600 мероприятий, охвативших 22 тысячи человек. Губернатор отметил необходимость усиления просветительской работы и расширения ее аудитории, особенно среди молодежи.





«Перед нами стоит важная задача — увеличить количество просветительских и образовательных мероприятий, повысить их содержательную и объективную составляющую. Важно вовлечь как можно больше лекторов и доводить информацию до широкого круга граждан, особенно молодежи», — сказал Текслер.

2025 год, объявленный Годом защитника Отечества, станет для регионального отделения «Знания» годом активной работы по сохранению исторической памяти и патриотическому воспитанию. Особое внимание будет уделено проекту «Знание. Герои», который станет площадкой для диалога поколений. В мае, к 80-летию Великой Победы, запланированы масштабные мероприятия, где лекторы расскажут молодежи о вкладе Южного Урала в Победу.

«Мы гордимся своей историей, и сегодня регион много делает для Победы. Челябинские предприятия обеспечивают преимущество на фронте, выпуская большие объемы продукции для армии», — подчеркнул губернатор.

В рамках празднования 80-летия атомной промышленности планируется проведение Всероссийского просветительского марафона «Знание. Первые». Также в Челябинской области будет открыт «Дом Знаний» на площадке Государственного исторического музея.





Заместитель генерального директора общества «Знание» Георгий Будный отметил вклад региона в патриотическое воспитание. В рамках проекта «Знание. Герои» в Челябинской области проходят встречи с ветеранами СВО. С лекциями перед студентами и школьниками выступили участники специальной военной операции, депутаты и общественные деятели.

Председатель регионального отделения Сергей Таскаев доложил об успешной реализации федеральных проектов «Знание. Государство», «Знание. Карьера», «Знание. Наука» и других. С июня по октябрь 2024 года в рамках регионального проекта для молодежи прошло более 200 лекций, мастер-классов и интерактивных практикумов, охвативших более 4,5 тысячи человек.

В заключение мероприятия наградили самых активных лекторов общества «Знание». Алексей Текслер призвал профильные ведомства, муниципалитеты и партнерские организации к активному участию в реализации планов, чтобы максимально вовлечь жителей области, особенно молодежь.