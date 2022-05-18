Проект центра «Кия» и Ирины Текслер помог пройти бесплатную реабилитацию 60 детям

Необходимые средства были собраны в ходе благотворительной выставки «Ангел земной, человек небесный»

Сегодня, 18 мая, учредитель Фонда 2020 Ирина Текслер приняла участие в подведении итогов благотворительной выставки «Ангел земной, человек небесный». В 2021 году эта выставка побывала в шести городах Челябинской области и помогла собрать средства на реабилитацию 60 детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и центральной нервной системы, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Выставка «Ангел земной, человек небесный» — это 20 живописных работ современных художников Константина Худякова и Тимофея Караффа-Корбута на духовную тематику. В 2021 году выставка по очереди экспонировалась в Магнитогорске, Южноуральске, Аше, Сатке, Копейске и Челябинске. Увидеть ее можно было бесплатно, но у посетителей была возможность сделать пожертвование в пользу службы милосердия «Кия».

«Очень много откликов было на выставку. Хотя казалось бы: достаточно необычные художники и достаточно необычное прочтение темы. Тем не менее выставку посетили 3,5 тысячи человек. Для духовной выставки это очень хороший результат», — отметила Ирина Текслер.

Инициатором выставки стал известный актер Евгений Воскресенский, который еще в 2019 году поделился своей идеей с Ириной Текслер и заручился ее поддержкой. К слову, благодаря Евгению Воскресенскому выставка была дополнена двумя благотворительными спектаклями: «Гоголь» и «Продается детектор лжи». Последний, как и выставка, проехал с гастролями по Челябинской области.

По словам директора Фонда 2020 Вероники Левончик, проект позволил собрать для центра «Кия» больше 150 тысяч рублей.

«Со службой милосердия „Кия“ наш фонд работает с 2020 года. Евгений Воскресенский тоже давно с ней дружит. Выставка „Ангел земной, человек небесный“ стала нашим первым большим совместным проектом», — рассказала Вероника Левончик.

Ирина Текслер, Евгений Воскресенский и директор медицинского центра «Кия» Любовь Беркович 18 мая вручили благодарности тем людям, кто помог проекту состояться. Среди них — руководители муниципалитетов, директора местных музеев, а также директор Камерного театра Илья Коломейский, директор Челябинской филармонии Алексей Пелымский, секретарь Челябинской епархии Игорь Шестаков и другие.

На церемонии Ирина Текслер анонсировала новый благотворительный проект в пользу службы милосердия «Кия», который обещает стать традиционным.

«Мы решили в этом году сделать первую региональную благотворительную выставку художников Челябинской области. Мы собираем большую выставку, которая так же будет ездить по городам региона. Картины с выставки можно будет купить, а вырученные деньги пойдут на благотворительность», — поделилась Ирина Текслер.

Проект реализуется при поддержке Челябинского отделения Союза художников России.