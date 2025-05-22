Проект полигона в Чишме прошел госэкспертизу

Новый комплекс в Челябинской области будет ориентирован на максимальную переработку отходов



Проект строительства новой площадки для захоронения твердых коммунальных отходов (ТКО) в районе Чишмы успешно прошел государственную экспертизу, сообщает BFM74. Это означает, что в ближайшее время ожидается получение всех необходимых разрешений на начало строительных работ. Новый полигон призван существенно разгрузить существующий полигон в Сосновском районе, распложенный в окрестностях Полетаево.

Первый заместитель министра экологии Челябинской области Сергей Лавров, выступая на заседании комитета Законодательного собрания по экологии и природопользованию, подтвердил эту информацию.

«Вопрос размещения отходов всегда очень интересен. Все говорят: „да где хотите размещайте, только не рядом со мной“. Чишма никуда не делась, жду разрешение от администрации Сосновского района на строительство данного объекта. Проект разработан. Мы прошли все экспертизы — экологическую, градостроительную в Госэкспертизе, то есть даже не на местном уровне. И теперь стройка начинается. Мы разгружаем полигон Чишмой на одну треть, больше объем не вмещается. Следующий объект планируется на территории Карабашского кластера», — сказал Сергей Лавров.

Напомним, что после закрытия старой Челябинской свалки в 2019 году временным решением стала площадка в Полетаево. Однако, за прошедшие годы объем ТКО, поступающий на этот полигон, вырос в несколько раз — с 160 тысяч тонн в год до более чем полумиллиона тонн. В этом году планируется строительство уже четвертой карты для расширения Полетаевской свалки. Назрел вопрос необходимости новых мощностей.

Относительно существующего самого крупного полигона в Челябинской области Сергей Лавров напомнил, что проект полигона в Полетаево прошел все необходимые экспертизы, в том числе учитывающие наличие санитарно-защитной зоны. Он также добавил, что министерство экологии активно работает над актуализацией территориальной схемы обращения с отходами и предоставляет субсидии региональным операторам для компенсации льготных тарифов на вывоз мусора для населения.

О начале строительства нового современного мусорного полигона рядом с деревней Чишма Сосновского района Челябинской области ранее рассказал заместитель губернатора. Александр Козлов заявил об этом на Открытом форуме по вопросам экологии и сохранения водных объектов.

Строительство станет важным шагом в реализации федеральной программы по увеличению доли перерабатываемых отходов. В отличие от традиционных свалок, новый комплекс в Чишме будет ориентирован на максимальную переработку мусора. Предполагается, что только 50% отходов будут захоронены, а остальные 50% пройдут сортировку. Все пригодные для переработки фракции будут направлены на перерабатывающие предприятия, а органические отходы — на компостирование. Таким образом, комплекс будет функционировать как мусоросортировочный завод с последующим захоронением неперерабатываемых остатков.

Если чишминский опыт окажется успешным, подобный подход планируется использовать при строительстве других мусоросортировочных комплексов в регионе. Все необходимые экспертизы уже пройдены, поэтому строительные работы должны начаться в текущем году.