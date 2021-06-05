Проект по экологическому образованию школьников запускают в Челябинской области

1 сентября учебные пособия получат ученики первых и вторых классов

1 сентября этого года ученики первых и вторых классов получат учебники по практической экологии для младших школьников. Об этом на своей странице в социальной сети «Инстаграм» сообщил сегодня, 5 июня, губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Всех неравнодушных — с Днем эколога! С 1 сентября запускаем проект по экологическому образованию школьников. Такие тетради получат ученики первых и вторых классов. Воспитывать уважение к экологии родного края надо с детства»,— написал губернатор.

В пресс-службе регионального Минэкологии уточнили, что инициатором эко-образовательной программы стал Алексей Текслер, а Минэкологии и Минобрнауки совместно с учеными и экспертами разработали саму программу.

«Мы одни из первых регионов в стране решили внедрить систему непрерывного эко-образования и уже представили ее на IX Невском международном экологическом конгрессе в Санкт-Петербурге, где получили положительные отзывы коллег и желание реализовать наш опыт в других регионах страны»,— отметил замминистра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

Уже в 2022 году аналогичные пособия разработают и для учеников третьих и четвертых классов. Также будут созданы сказки для дошкольников.

Книги появятся на средства благотворителей, и представители Минэкологии просят всех предпринимателей принять участие в реализации этого проекта.