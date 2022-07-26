Проект ОНФ в Челябинске собрал для солдат Донбасса 20 комплектов брони

К отправке в ЛДНР готова 101 коробка гуманитарной помощи, бронежилеты и квадрокоптер с оптикой

Крупная партия гуманитарной помощи для войск и мирных жителей Донбасса готова к отправке из Челябинской области. Предприятия, ведомства и рядовые граждане в рамках проекта ОНФ «Все для победы» собрали 101 коробку разных грузов, жизненно необходимых Луганской и Донецкой Народным Республикам, сообщает пресс-служба реготделения Общероссийского народного фронта.



По данным пресс-службы, особо весом вклад нескольких предприятий и ведомств. Так, коллектив завода железобетонных изделий приобрел 20 бронежилетов, 20 шлемов и квадрокоптер с качественной оптикой. Управление Роскомнадзора купило бинокли, фонари, одежду. Несколько предпринимателей собрали партию стройматериалов, в том числе больше 300 килограммов строительного крепежа, региональный центр эпидемиологии — 40 коробок с медикаментами и средствами гигиены.

«Формы поддержки проекта могут быть разными — переводы через сайт „Всё для победы!“ или личное участие. Мы принимаем помощь в региональном исполкоме ОНФ в Челябинске, на улице Цвиллинга, 20. Важен вклад каждого: кто-то поможет дорогим оборудованием, кто-то от чистого сердца купит пару комплектов одежды бойцам — все это на передовой будет иметь огромную ценность. Благодарим всех, кто поспособствовал сбору новой партии гуманитарной помощи: это действительно внушительный объем очень ценного груза», — комментирует руководитель регионального исполкома ОНФ в Челябинской области Денис Рыжий.

Напомним, проект «Всё для победы!» недавно запущен федеральным руководством ОНФ. В рамках проекта военные журналисты, звезды культуры и другие известные люди открывают индивидуальные сборы денег и гуманитарной помощи для конкретных подразделений Народной милиции ЛНР и ДНР и для поддержки мирного населения.